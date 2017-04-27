  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » HDP'li Taşdemir'in yargılanmasına Ağrı'da devam edilecek

HDP'li Taşdemir'in yargılanmasına Ağrı'da devam edilecek

HDP'li vekil Taşdemir hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava, "terör örgütü adına suç işlemek" suçundan Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davayla birleştirildi.

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HDPli Taşdemirin yargılanmasına Ağrıda devam edilecek

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava, "terör örgütü adına suç işlemek" suçundan Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davayla birleştirildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatı Atiye Arıkan katıldı, sanık Taşdemir ise yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle duruşmaya gelmedi.

Müvekkili hakkında Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde açılan bir dava bulunduğunu belirten Arıkan, yargılamaya Ağrı'da devam edilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Taşdemir hakkında, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 4 iddianame hazırlandığını ve yargılamanın tek dava dosyası üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Savcılık mütalaasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Ademoğlu, "sanığın eylemleri, suç dönemi ve niteliği arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu" ve "yargılamanın sıhhati" gerekçesiyle birleştirme talebini kabul ettiklerini söyledi.

Taşdemir'in yargılanmasına Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Etiketler: hdp, dirayet taşdemir
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