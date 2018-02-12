HDP'li Pervin Buldan hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtilen Buldan'ın, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Akça tarafından hazırlanan iddianamede, Buldan'ın farklı tarihlerdeki eylemleri ve yaptığı konuşmalara ilişkin birçok cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların birleştirildiği bildirildi.

Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle suç tarihlerinde şüpheli hakkında işlem yapılamadığı ancak 2016'daki yasal düzenlemeyle dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtilen iddianamede, soruşturmaların söz konusu değişiklikten önceki eylemlere ilişkin olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, Buldan'ın 9 Mart 2008, 21 Mart 2008, 26 Kasım 2008, 29 Ocak 2009, 6 Mart 2009, 27 Eylül 2009, 27 Nisan 2009, 10 Temmuz 2010, 23 Mart 2011 ve 1 Temmuz 2015'teki eylemleri ve açıklamalarının, "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde anlatımlar içerdiği kaydedildi.

İddianamede, Buldan'ın silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği, açıklamalarının bunu destekler mahiyette olduğu bildirildi.

Buldan'ın, 1 Temmuz 2015'te bir ulusal televizyon kanalında ''PKK bir terör örgütü değildir.'' şeklinde beyanda bulunduğu aktarılan iddianamede, "Röportajın genel içeriği itibarıyla da örgüt propagandası içeren konuşma yaptığı anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

BDP Aydın Ovaeymir Belde Teşkilatı'nda 10 Temmuz 2010'daki toplantıda Buldan'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "barış için çaba sarf eden birisi" olarak yansıttığı belirtilen iddianamede, şunlar ifade edildi:

"Teröristleri 'gerilla güçleri' şeklinde nitelendirerek meşru silahlı güç olan Türk askeriyle aynı nitelikte değerlendiren ifadeler kullandığı, 21 Mart 2011'de BDP Ardahan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada gerek PKK'yı gerekse örgüt elebaşı Öcalan'ı överek anadilde eğitim ve öğretim haklarının kabul edilmemesi halinde 30 yıl daha savaşın süreceğini belirttiği, 25 Mart 2011'de Diyarbakır Belediye Konukevi önündeki yasa dışı gösteri sırasında terör örgütüne müzahir internet sitelerinde duyurulan ve 'kahramanlık haftası' olarak nitelendirilen etkinliklere katılarak PKK propagandası niteliğinde faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir."

İddianamede, Buldan'ın 27 Eylül 2009'daki konuşmasında da terör örgütü PKK/KCK'yı yücelten ve örgüt elebaşını tek otorite kabul eden anlayışı ortaya koyduğu kaydedilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA