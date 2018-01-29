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HDP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni "işgalci" olarak nitelendiren HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldı.

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HDPli Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Baydemir'in 28 Ocak'ta, Afrin'de PYD/PKK'ya karşı operasyonlar yürüten TSK'yi "işgalci" olarak belirten, operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye ve halkı sokağa çağıran, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de yayımlanan açıklamaları nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

Baydemir, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "devlete karşı savaşa tahrik"le suçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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