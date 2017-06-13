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HDP'li Önlü hakkında terör fezlekesi

HDP'li Önlü hakkında, teröristlerin cenazelerine katılıp yaptığı konuşmalar nedeniyle fezleke hazırlandı.

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HDPli Önlü hakkında terör fezlekesi

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, teröristlerin cenazelerine katılıp yaptığı konuşmalar nedeniyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan fezleke hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Önlü hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca kent merkezi ile ilçelerinde çeşitli tarihlerde terörist cenazelerine katılmasına ve yaptığı konuşmalara ilişkin başlatılan soruşturmalar tamamlandı.

Başsavcılık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yürüttüğü soruşturmalar kapsamında hazırladığı fezlekeyi, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Fezlekede, Anayasa'nın 83. maddesine uyarınca Önlü'nün "dokunulmazlığının kaldırılması" talep edildi.

Etiketler: hdp, alican önlü, fezleke
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