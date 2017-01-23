HDP'li Önder'in yargılanmasına başlandı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 33 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Önder, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan Önder, isnat edilen suçlamaları reddederek, mahkeme salonunda yapacağı detaylı savunma için süre istedi.

Avukat Serhat Eren, müvekkili hakkında soruşturma aşamasında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar konulması nedeniyle adli kontrol kararı talebinin kaldırılmasını reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, HDP Milletvekili Önder hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası isteniyor.