  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP'li Öcalan ve Ayhan hakkında yakalama kararı

HDP'li Öcalan ve Ayhan hakkında yakalama kararı

Mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Öcalan ve Ayhan hakkında yakalama kararı verildi.

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HDPli Öcalan ve Ayhan hakkında yakalama kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Dilek Öcalan ile İbrahim Ayhan hakkında "yakalama" kararı çıkardı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan ve Ayhan'ın avukatları hazır bulundu.

Avukatlar müvekkillerinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen iki milletvekili hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi. AA

Etiketler: yakalama kararı, hdp milletvekili, dilek öcalan, ibrahim ayhan
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