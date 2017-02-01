HDP'li Öcalan ve Ayhan hakkında yakalama kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Dilek Öcalan ile İbrahim Ayhan hakkında "yakalama" kararı çıkardı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan ve Ayhan'ın avukatları hazır bulundu.

Avukatlar müvekkillerinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen iki milletvekili hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi. AA