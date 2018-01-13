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Buradasınız : » » HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de

HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de

HDP'li Zana'nın 'devamsızlık' gerekçesiyle, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HDPli Leyla Zananın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazetede

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ocak 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 11 Ocak'taki 48'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

TBMM'nin 11 Ocak'taki oturumunda Genel Kurul'da, Leyla Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 birleşime katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oylama yapılmıştı. Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verilmişti.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıklamıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: tbmm, resmi gazete, Leyla Zana
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