  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı

HDP'li Leyla Zana gözaltına alındı

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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HDPli Leyla Zana gözaltına alındı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: leyla zana gözaltı, Leyla Zana, hdpli vekiller
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