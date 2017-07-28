HDP'li Kürkcü'nün 23 yıla kadar hapsi isteniyor

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında, terör soruşturması kapsamında 3 ayrı suçtan 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kürkcü hakkında hazırlanan 74 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, Kürkcü hakkında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı 2 fezlekede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu ve yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

İki yıl önce sözde "öz yönetim" ilanlarının ardından bölgedeki il ve ilçelerde PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında HDP ve DBP'nin organizasyonuyla düzenlenen basın toplantısında Kürkcü'nün açıklamasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

İddianamede, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.