  • 03 KASIM 2017, CUMA

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HDP'li Irmak'a 10 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Irmak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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HDPli Irmaka 10 yıl hapis cezası

Diyarbakır'da, terör soruşturmasının ardından hakkında dava açılan tutuklu sanık HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Irmak'ın, "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve farklı tarihlerdeki basın açıklamalarında 6 kez "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 21 yıldan 52,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşünü tekrarladı.

Mahkeme, Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca Irmak'ın "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından ise beraati kararlaştırıldı.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör soruşturması, selma ırmak, hdpli vekiller, hdp, Diyarbakır
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