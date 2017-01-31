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Buradasınız : » » HDP'li Gürbüz hakim karşısında

HDP'li Gürbüz hakim karşısında

Bursa'da, aralarında HDP Meclis Üyesi Nadiye Gürbüz'ün de bulunduğu 5 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

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HDPli Gürbüz hakim karşısında

Bursa'da, aralarında HDP Meclis Üyesi Nadiye Gürbüz'ün de bulunduğu 5 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Nadiye Gürbüz, ESP İl Başkanı Birol Göçmen, İdris Yıldız, Rıza Çimen ve Ufuk Köse katıldı.

Haklarında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğundan, adli kontrol hükümlerinin yeterli ve ölçülü olmayacağını belirterek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Etiketler: bursa, hdp, terör operasyonu, nadiye gürbüz, hdpli vekiller
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