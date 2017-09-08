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HDP'li Bilgen'in tahliyesine itiraz

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Bilgen hakkında verilen tahliye kararına savcı itirazda bulundu.

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HDPli Bilgenin tahliyesine itiraz

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında verilen tahliye kararına savcı itiraz etti.

Üst mahkeme olan 6. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Bilgen'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, terör örgütü üyesi olmak suçunun CMK 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması, mevcut delil durumu ile suçun vasıf ve mahiyeti gerekçe gösterilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçe gösterildi.

Dilekçede söz konusu gerekçelerin dikkate alınarak, sanık Bilgen hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak, tutuklanmaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.

Etiketler: hdp, ayhan bilgen, terör
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