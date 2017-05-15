HDP'li Beştaş'ın talimatla savunması alınacak

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına HDP Adana Milletvekili Beştaş katılmadı.

Beştaş'ın avukatı, müvekkilinin Ankara'daki patlamayı protesto etmek için 14 Ekim 2015'te Adana İnönü Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmasının "Cımbızlanarak suç oluşturulmaya çalışıldığını" iddia ederek beraatini istedi.

Mahkeme, HDP'li Beştaş'ın talimatla savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle TBMM tarafından 3 fezleke gönderilmişti. Yapılan soruşturma sonunda Beştaş aleyhine Adana 2, 8 ve 21. Asliye Ceza mahkemelerinde 2'şer yıl hapisle cezalandırılması istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.