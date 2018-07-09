HDP’li Barış Atay hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Tekirdağ'da içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treninin vagonlarından bir kısmı raydan çıkarak devrildi. Kazada 24 vatandaş yaşamını yitirdi.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, kazada yaralananları ziyaret etmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne geldi. Hastane önündeki bir grup vatandaş Atay’ı, "terör örgütlerine destek verenlerin ziyaretine ihtiyaçları olmadığı" yönünde tepki gösterdi.

Atay, kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü.

Çevik kuvvet polisleri tepki gösterenleri uzaklaştırırken Atay, bahçede bekleyen bazı vatandaşlarla sohbet etti. Atay, yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA