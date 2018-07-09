  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.52
    EURO 5.33
  • BIST 100635.03
    ALTIN 183.842
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » HDP’li Barış Atay hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP’li Barış Atay hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Tren kazasında yaralananları hastaneye ziyarete giden HDP’li Barış Atay kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Tekirdağ'da içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treninin vagonlarından bir kısmı raydan çıkarak devrildi. Kazada 24 vatandaş yaşamını yitirdi.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, kazada yaralananları ziyaret etmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi’ne geldi. Hastane önündeki bir grup vatandaş Atay’ı, "terör örgütlerine destek verenlerin ziyaretine ihtiyaçları olmadığı" yönünde tepki gösterdi.

Atay, kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü.

Çevik kuvvet polisleri tepki gösterenleri uzaklaştırırken Atay, bahçede bekleyen bazı vatandaşlarla sohbet etti. Atay, yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER