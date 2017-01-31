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HDP'li Ayhan Bilgen tutuklandı

HDP Kars milletvekili Ayhan Bilgen tutuklandı.

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HDPli Ayhan Bilgen tutuklandı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edilen HDP Kars milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, tutuklandı.

Silahlı terör örgütüne üyelikten tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen HDP'li Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

İtiraz üzerine iki vekil hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkemeye sevkedilen HDP Kars milletvekili Ayhan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

İtiraz üzerine gözaltına alınan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da dün tutuklanmıştı. 
 

Etiketler: hdp, ayhan bilgen, tutuklandı
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