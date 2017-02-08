  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP'li Aslan'a "zorla getirilme" kararı

HDP'li Aslan'a "zorla getirilme" kararı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.

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HDPli Aslana &quot;zorla getirilme&quot; kararı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.

Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanık Aslan katılmadı.

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianamede, Aslan'ın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarından cezalandırılması isteniyor.

Etiketler: terör, PKK, terör soruşturması, hdp, hdpli vekiller, mehmet ali arslan
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