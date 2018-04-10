HDP'li 8 vekile fezleke

Fezlekeler, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Alican Önlü, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Nadir Yıldırım, Dilek Öcalan, Mizgin Irgat ve Garo Paylan için hazırlandı.

Fezlekelerde, milletvekilleri hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları var.

Aynı zamanda, 8 milletvekilinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdükleri, terör örgütü propagandası yaptıkları ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziyelerine katıldıkları da yer aldı.

Anayasa'nın 83. maddesine göre milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi içeren fezlekeler, Meclis Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca, HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Lezgin Botan hakkında, "Türk milletini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etti.

Kaynak: TRT Haber, AA