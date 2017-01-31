HDP'li 3 milletvekili gözaltına alındı

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, hakkında tutuklanmaya yönelik çıkartılan yakalama kararı gereğince gözaltına alındı.

Nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilgen, Diyarbakır'da yakalandı.

Beştaş yeniden gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Botan ifade verdi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle, "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan ve ifade vermeye gitmediği için Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, gözaltına alındı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Botan, işlemlerinin ardından, Van Adliyesi'ne götürüldü.

Botan, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesinin alınmasının ardından, serbest bırakıldı. AA

