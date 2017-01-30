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Buradasınız : » » HDP'li 2 vekil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP'li 2 vekil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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HDPli 2 vekil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İki vekilin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı kabul edildi.

Etiketler: Meral Danış Beştaş, hdp, ayhan bilgen
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