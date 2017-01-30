HDP'li 2 vekil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İki vekilin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı kabul edildi.
HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İki vekilin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı kabul edildi.