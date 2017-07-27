HDP'li 2 Milletvekilinin vekilliği düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği, "devamsızlık" nedeniyle TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda düşürüldü.

Genel Kurulda AK Parti, oylamanın açık oylama şeklinde yapılması talebinde bulundu. Bu talebin daha önce gelmesi nedeniyle gizli oylama talebi işleme alınmadı.

Öztürk'ün ekim, kasım ve aralık 2016'da, beşer birleşimi aşan devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkeresi oylandı.

Öztürk'ün milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü.

Genel Kuruldaki oylamaya 344 milletvekili katıldı. 324 kabul oyu, 20 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürüldüğünü duyurdu.

Kararı HDP milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

Bu arada az sayıda CHP milletvekilinin oylamaya katıldığı görüldü.

Ayrıca HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu düşürüldü.