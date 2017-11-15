  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP'li 10 milletvekilinin davasına "yetkisizlik" kararı

HDP'li 10 milletvekilinin davasına "yetkisizlik" kararı

HDP'li 10 milletvekili hakkında 3 ayrı suçtan açılan davanın dosyası için "yetkisizlik" kararı verildi.

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HDPli 10 milletvekilinin davasına &quot;yetkisizlik&quot; kararı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki yıl önce sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgeye girmeye çalışan HDP'li 10 milletvekili hakkında 3 ayrı suçtan açılan davanın dosyası için "yetkisizlik" kararı verildi.

Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı milletvekilleri katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Milletvekillerinin avukatı Reyhan Yalçındağ, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, "yetkisizlik" kararının ardından dosyayı Silvan Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP milletvekilleri Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Feleknas Uca, İdris Baluken, Altan Tan, Hüda Kaya, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan ve Saadet Becerikli, "Cumhurbaşkanına hakaret", "görevi yaptırmamak için direnmek" ile "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, silvan, yetkisizlik, hdp
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