HDP'den Demirtaş için adaylık başvurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

Buldan, başvuru sonrası çıkışta yaptığı açıklamada, HDP olarak tüm milletvekillerinin mutabakatıyla Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK'ye yaptıklarını belirtti.

İttifak açıklaması

"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ittifakta HDP'nin yer almadığı" hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Buldan, ittifakların HDP'nin dışında yapılmasının Türkiye'nin demokrasisi açısından büyük bir "ayıp olduğunu" savundu.

Her iki ittifakın da bir sağ ittifakı olduğunu ileri süren Buldan, "Diğer partiler sağ tarafta birleştiler, şu anda Türkiye'nin geleceği olan sol taraf, sol muhalefet HDP'dir." dedi.

Buldan, bir başka soru üzerine, adaylığı kesinleştikten sonra Demirtaş'ın serbest kalması için gerekli süreci işleteceklerini söyledi.

Kaynak: AA