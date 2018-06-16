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HDP'den 24 Haziran vaadi: Öcalan'ın tecritini kaldıracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Şanlıurfa mitinginde Abdullah Öcalan üzerinde tecrit uygulandığını söyleyerek 24 Haziran'dan sonra bu tecriti kaldıracaklarını vaat etti.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da partililere seslendi.

Buldan konuşmasında, "Evet, bugün burada sayın Öcalan'ı anmadan geçmek olmaz. Barışa olan katkısı, özgürlüğe olan katkısı, demokrasiye olan katkısıyla barış sürecinde büyük emeği olan, büyük çabası olan sayın Öcalan üzerinde şu anda ağırlaştırılmış bir tecrit var. Üç yıldır sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Bununla birlikte Kürt halkını cezalandırmak istiyorlar. Buradan söz veriyoruz, 24 Haziran'dan sonra sayın Öcalan üzerindeki tecriti de hep birlikte kaldıracağız." dedi.

HDP mitinginde terör örgütü propagandası

HDP'nin geçtiğimiz ay Batman'da düzenlediği mitingde de terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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