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Buradasınız : » » HDP Yalova İl Başkanının eşi ByLock'tan tutuklandı

HDP Yalova İl Başkanının eşi ByLock'tan tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, aralarında HDP İl Başkanı Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine gönderildi.

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HDP Yalova İl Başkanının eşi ByLocktan tutuklandı

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden, aralarında HDP İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları, örgüte finans sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında HDP İl Başkanı Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine gönderildi.

Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: fetö, PDY, hdp, bylock, ergin dağ
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