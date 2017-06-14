HDP ve PKK'nın kirli ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 23 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, HDP Kırşehir İl Başkanı D.R'nin faaliyetlerine yönelik ilginç tespitler dikkati çekti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, HDP İl Başkanı D.R'nin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 23 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde sözde İstanbul mahalli alan sorumlusu olan M.A.B'nin "Umut" kod adını kullanarak 29 Mayıs 2016'da Kırşehir'e gelmesinin ardından üniversite öğrencileri K.K, Ö.S. ve C.C'nin kandırılarak örgütün dağ kadrosuna katılışlarıyla ilgili bilgelere yer verildi.

Gençlerden C.C'nin dağ kadrosuna teslim edilmesini HDP Kırşehir İl Başkanı D.R'nin bizzat organize ettiği ileri sürülen iddianamede, tanık ifadelerine dayanılarak M.A.B'nin toplantılarını il binası ve farklı evlerde yaptığı belirtildi.

İddianamede, dağ kadrosuna gönderilen C.C. ve il başkanı D.R'nin cep telefonu kayıtları da yer aldı. Ahi Evran Üniversitesinde okuyan C.C'nin Konya'daki ailesinin yanından ayrılarak Ankara'ya gittiği, havaalanında il başkanı D.R. ile buluştuğu ifade edilen iddianamede, aynı gün uçakla önce Mardin daha sonra da Batman'a gittikleri bilgisine yer verildi.

İl Başkanı D.R'nin öğrenciyi Batman Petrolkent Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına teslim ettiği ileri sürülen iddianamede, C.C'nin kullandığı telefonun teslim tarihinden itibaren kullanıma kapatıldığı vurgulandı.

İddianamede, HDP İl Başkanı D.R'nin diğer üniversite öğrencisi K.K'nın kandırılarak PKK'nın dağ kadrosuna katılmasında da etkili olduğu belirtildi.

İddianamede, sözde İstanbul alan sorumlusu M.A.B'nin Kırşehir'deki örgüt toplantılarında gençleri kandırarak dağ kadrosuna katmak için söylediği yalan ve iftiralar da yer aldı.

Operasyon

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'deki çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri ileri sürülen HDP'li yöneticilere yönelik 140 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında İl Başkanı D.R'nin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında D.R'nin de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.