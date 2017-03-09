  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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HDP Siirt İl Başkanı Çetin'e "zorla getirilme kararı"

Siirt Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin, gözaltına alındı.

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HDP Siirt İl Başkanı Çetine &quot;zorla getirilme kararı&quot;

Siirt Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında geçen yıl açılan davada yapılan tebligata rağmen ifade vermeye gitmeyen Çetin için zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çetin, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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