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HDP Muş Milletvekili Çelik'e 6 yıl hapis cezası

Muş'ta HDP Milletvekili Burcu Çelik'e, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

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HDP Muş Milletvekili Çelike 6 yıl hapis cezası

Muş'ta HDP Milletvekili Burcu Çelik'e, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Çelik, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla savunma yaptı.

Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, Çelik'in tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Çelik'in, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına, "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatine karar verdi.

İddianameden

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Çelik'in, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, Çelik'in 8 Haziran 2015'te Muş Belediye Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen etkinlikte güvenlik korucularını kastederek, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz." şeklinde sözler sarf ettiği belirtilmişti.

Çelik'in Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyü ile Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köylerinde PKK'lı iki teröristin cenazesine katıldığı ve buradaki konuşmalarında terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanmıştı. 

Etiketler: Muş, hdp, Burcu Çelik, hapis cezası, iddianame
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