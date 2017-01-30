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Buradasınız : » » HDP milletvekili Yıldırım serbest bırakıldı

HDP milletvekili Yıldırım serbest bırakıldı

Gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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HDP milletvekili Yıldırım serbest bırakıldı

Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Yıldırım, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılandığı duruşmayı izlemeye geldi.

Duruşma salonunda Yıldırım, hakkında "zorla getirme" kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İfadesi alınan Yıldırım, daha sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında zorla getirme kararı vermişti. 

Etiketler: Nadir Yıldırım, hdp milletvekili, gözaltı
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