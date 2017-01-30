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Buradasınız : » » HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı

HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Baluken'in yargılandığı duruşmayı izleyen Nadir Yıldırım, hakkındaki "zorla getirme" kararı nedeniyle gözaltına alındı.

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HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, hakkındaki "zorla getirme" kararı nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Yıldırım, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılandığı duruşmayı izlemeye geldi.

Duruşma salonunda Yıldırım, hakkında "zorla getirme" kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı vermişti. AA

Etiketler: hdp milletvekili, Nadir Yıldırım, gözaltı
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