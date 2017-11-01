  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » HDP Milletvekili Pir'e hapis cezası

HDP Milletvekili Pir'e hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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HDP Milletvekili Pire hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Pir katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, Pir'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır Adliyesi önünde 1 Ekim 2015'te yapılan gözaltına alınma işlemine yönelik düzenlenen basın açıklamasında nöbetçi savcıya hakaret ettiği iddiasıyla Ziya Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: hdp, Ziya Pir, hdpli vekiller
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