HDP milletvekili Bilgen hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davadaki tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemece HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Eylül'de tahliyesine karar verilen ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen Bilgen ile ilgili tahliye kararına savcının yaptığı itiraz 6. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, Bilgen'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, terör örgütü üyesi olmak suçunun CMK 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması, mevcut delil durumu ile suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 5. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilmiş, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilmişti.

Bilgen hakkında verilen tahliye kararına savcı itiraz etmişti.