  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.808
    EURO 4.711
  • BIST 114494.5
    ALTIN 162.75
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » HDP Milletvekili Beştaş'a 25 yıla kadar hapis istemi

HDP Milletvekili Beştaş'a 25 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 25 yıl hapsi istendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
HDP Milletvekili Beştaşa 25 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davada savcı, sanığın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Beştaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Beştaş hakkında dava açılmasına konu olan suçlara ilişkin detaylı bilgiye yer verdi.

Savcı, Beştaş'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 6-8 Ekim olaylarına ilişkin, "suç işlemeye tahrik" ile "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak" suçlarından, 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Beştaş'ın avukatları savcının esas hakkında sunduğu mütalaasına ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme, savunma için avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyordu.

Etiketler: hdpli beştaş, Meral Danış Beştaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER