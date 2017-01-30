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Buradasınız : » » HDP milletvekili Baluken'e tahliye

HDP milletvekili Baluken'e tahliye

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı verildi.

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HDP milletvekili Balukene tahliye

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, tutuklu sanık Baluken'in avukatları hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan sanık Baluken, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatları da Baluken için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanığın savunmasının alınması ve delillerin toplanması ile Anayasa Mahkemesinin milletvekillerinin tutukluluk hallerinin incelenmesinde gözetilmesi gerektiğini ortaya koyduğu kriterleri gerekçe göstererek, Baluken'in tahliyesine karar verdi.

4 ayrı suçtan yargılanıyor

İddianamede, Baluken'in "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Etiketler: tahliye, idris baluken, hdp
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