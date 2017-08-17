HDP Karayazı İlçe Başkanı Polat'a 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da, çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerin akrabalarına yardım ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen HDP Karayazı İlçe Başkanı Melik Polat ve DBP Karayazı Belediye Meclis Üyesi Zeki Kalman'a, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Polat ve Kalman ile avukatları Ayhan Yürekseven ve Burak Kızıloğlu katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Yürekseven, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, müvekkillerinin cebir ve şiddet içeren suçlara katılmadığını belirterek, "Dosyada, sanıklar hakkında sadece tanık Kadir Kaya'nın beyanları bulunmaktadır. Kaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle buradaki ifadeler arasında çelişki bulunmaktadır. Polat ve Kalman siyasi parti temsilcisidir. Bu yüzden cenaze törenlerine katılmaları tamamen insanidir." dedi.

Avukat Kızıloğlu ise tanık Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse çarptırıldığını hatırlatarak, "Böyle birinin ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Taziyelere katılmak suç olarak gösterilemez." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanıklardan Polat da tanık Kaya'nın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kalman da "Suçsuzum, hiçbir olaya karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti ise Polat ve Kalman'ın suçunun sabit görüldüğünü belirterek, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DBP Karayazı Belediye Meclis Üyesi Zeki Kalman'ın güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK/KCK üyelerinin cenazelerini almak için Şırnak'ın Cizre ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği, teröristler için "şehit" ifadesini kullandığı anlatılıyordu.

Kalman'ın Diyarbakır'daki toplantılara katıldığı, Erzurum'un Karayazı ilçesinde "demokratik özerklik" faaliyetleri yürüttüğü, Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'nın önem atfettiği günlerdeki eylem ve etkinlikler ile örgüt mensuplarının cenazelerini organize ettiği dile getirilen iddianamede, HDP Karayazı İlçe Başkanı Melik Polat'ın da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı olan PYD'nin faaliyet gösterdiği Kobani bölgesiyle ilişki ve irtibat halinde bulunduğu kaydediliyordu.

İddianamede, Polat'ın, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen teröristlerin cenazelerini almak üzere Şırnak'a gittiği, Erzurum'un Karayazı bölgesindeki köylerde "Köy Komisyonları ve Adalet Komisyonları" oluşturulması için "Aşikar" kod adlı örgüt mensubuyla toplantı gerçekleştirenlerden olduğu, Geventepe köyünde milis/işbirlikçi kişilere silahlı eğitim verilirken aynı bölgede "Alişer" kod adlı terörist ile görüştüğü belirtiliyordu.

Kalman ile Polat'ın tape kayıtları, örgüt üyesi tanık Kadir Kaya'nın beyanı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar bir bütün olarak göz önünde bulundurulduğunda örgüt ile ilişkili olduklarının ortaya çıktığı anlatılan iddianamede, sanıkların çatışmada öldürülen terör örgütü PKK/KCK üyelerinin "Değer Ailesi" olarak adlandırılan akrabalarına bilerek ve isteyerek yardımda bulundukları, teröristler için "şehit" kelimesi kullanarak örgüt propagandasını yaptıkları ve teröristlerle hareket ettikleri bildiriliyordu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. AA