  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.596
    EURO 3.809
  • BIST 76386.3
    ALTIN 136.288
Buradasınız : » » HDP İstanbul il yöneticileri tutuklandı

HDP İstanbul il yöneticileri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve il başkan yardımcısı Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
HDP İstanbul il yöneticileri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş ve il başkan yardımcısı Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 şüpheli, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erbaş ve Güzel ile İstanbul il yöneticilerinin de arasında bulunduğu 32 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı tüm şüphelileri, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Erbaş ile başkan yardımcısı Güzel'in de bulunduğu 9 şüphelinin, "terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 2 kişinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: istanbul Cumhuriyet başsavcılığı, hdp, İstanbul Adalet Sarayı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER