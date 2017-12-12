HDP eski Sakarya il başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası" suçundan yaklaşık 7 ay önce görülen davada HDP Sakarya eski İl Başkanı Mehmet Bayram hakkında verilen karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderildi.

Burada incelenen dosya onanarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bayram, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya'da gözaltına alındı.

3 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Bayram, savcılıktaki işlemlerinin ardından Ferizli Cezaevine gönderildi.

Süreç

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası" iddiasıyla 8 Mart'ta gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Bayram hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından hapis cezası istenmişti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkı askerlikten soğutma" suçlarından beraatine, "terör örgütü propagandası" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alınarak adli kontrol hükümleri şartıyla tahliye etmişti.

Kaynak: AA