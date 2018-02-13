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Buradasınız : » » HDP eski Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı

HDP eski Eş Genel Başkanı Kemalbay'a gözaltı

HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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HDP eski Eş Genel Başkanı Kemalbaya gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin pazar günü yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Kemalbay Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde gözaltına alındı.

Kemalbay'ın yanında bulunanlardan bazılarının polise direnerek, gözaltı işlemini engellemeye çalıştıkları öğrenildi.

Kemalbay, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: serpil kemalbay, hdp, genel başkanı
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