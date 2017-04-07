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HDP Batman Milletvekili Başaran, gözaltına alındı

Batman'da, yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında "zorla getirilme" kararı verilen milletvekili Başaran gözaltına alındı.

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HDP Batman Milletvekili Başaran, gözaltına alındı

Batman'da, yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında "zorla getirilme" kararı verilen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek suçundan yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında "zorla getirilme" kararı verilen Başaran, gözaltına alınarak Batman Adliye Sarayına getirildi.

Başaran'ın hakkındaki dava kapsamında ifade vermesi için 5. Asliye Ceza Mahkemesinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: HDP Batman Milletvekili Başaran, gözaltı
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