HDP Adana Milletvekili Beştaş’tan Vali Atik ve iş adamı Sancak’a tehdit

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, iş adamı Ethem Sancak ile birlikte Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Siirt Pervari'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Çocukluğunun büyük bir bölümünü Pervari’de geçiren iş adamı Ethem Sancak da ilçedeki eski arkadaşlarıyla özlem giderdi, vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra Pervari ilçesine bağlı Gökçekuru köyü, Gökbel mezrasını ziyaret eden Vali Atik ve beraberindeki heyet, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Yazlıca dağı eteklerinde kurulu Doğan köyünde şehitlik açılışına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

HDP milletvekili Beştaş tehdit yağdırdı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Vali Ali Fuat Atik ve iş adamı Ethem Sancak’a Doğan köyüne yaptıkları ziyaret nedeniyle sosyal medyadan tehdit yağdırdı.

Beştaş, “Attığınız her adımı duyuyoruz unutmayın ve takipteyiz” dedi.

HDP’li Pervin Buldan: Oy verirken aklınıza Öcalan gelsin

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, Ağrı’da yaptığı konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan’a methiyeler dizmiş, “Elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu attığınız zaman şu anda İmralı Cezaevi’nde tecrit altında olan sayın Abdullah Öcalan gelsin” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber