  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.689
    EURO 3.926
  • BIST 88802.62
    ALTIN 144.887
Buradasınız : » » Hazirana kadar belediyelerden kesinti yapılmayacak

Hazirana kadar belediyelerden kesinti yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyelerinden Haziran ayına kadar borçları için kesinti yapılmayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hazirana kadar belediyelerden kesinti yapılmayacak

Büyükşehir belediyeleri il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yapılacak kesinti oranları, bu yılın şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2017 yılı şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararıyla "IMT-2000/UMTS İşletmecilerinin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yürürlükten kaldırıldı.

Etiketler: resmi gazete, Büyükşehir Belediyesi, borçlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER