Hayvanlara şiddet uygulayanlara çok ağır cezalar geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kordon'da gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

"Seçimden sonra en önce çıkacak kanun hayvanlarla ilgili olacak"

Başbakan Yıldırım'a hayvan haklarıyla ilgili bir soru soruldu. Seçimden sonrasnı işaret etti, "En önce hayvan haklarıyla ilgili kanun çıkacak" dedi.

"Hayvan da bir can taşıyor, insan da. Nefes alan veren bütün yaratıkları kutsal görüp onların en ufak bir zarar görmesine engel olun. Karıncaların, kuşların ihyası için vakıf kurmuş bir medeniyetin evlatlarıyız. Sakarya'da yaşanan insanlıkla ölçülecek bir şey değil. Tam bir vahşet. Sahibi olunca cezası varmış eski kanunda, sahibi yoksa hiçbir şey gerekmemiş. Böyle bir şey olur mu, şimdi bunu düzelttik. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Bunlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayan, öldürenlere de çok ağır cezalar getiriyoruz."

Kaynak: TRT Haber