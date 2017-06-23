  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Havayolu şirketlerinden bayramda ek sefer

Havayolu şirketleri, Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak yolcu yoğunluğunu ek seferler düzenleyecek aşmayı planlıyor.

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Havayolu şirketlerinden bayramda ek sefer

Havayolu şirketleri, Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak yolcu yoğunluğunu ek seferler düzenleyecek aşmayı planlıyor.

Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY) bayram için 57 iç hat, 26 dış hat olmak üzere toplam olarak 83 ilave sefer düzenledi. Milli havayolu şirketi, iç hatta İzmir'e 2, Antalya'ya 10, Bodrum'a 22, Dalaman'a 16, Trabzon'a 5 ile Ordu-Giresun'a ise 2 ek sefer yapacak. Dış hatta da Bahreyn'e 6, Dubrovnik'e 4, Lefkoşa'ya 7, Kuveyt'e 1, Saraybosna'ya ve Podgorica'ya dörder ek uçuş icra edilecek.

Pegasus Hava Yolları 116, Onur Air 20, Atlasglobal Hava Yolları ise 9 ek sefer düzenleyecek.

Öte yandan bayram tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar terminallerinde gün boyu yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Yolculara "erken geliş" uyarısı

THY, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolculardan yurt içi uçuşlarda seferden en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını talep etti.

Etiketler: havayolu, bayram, bayram tatili, havayolu şirketleri, pegasus, THY
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