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Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı.

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Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı. İddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.

Etiketler: darbe girişimi, 5. iddianame, İstanbul
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