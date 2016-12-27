Hava Harp Okulu iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı. İddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin beşinci iddianame tamamlandı. İddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci ve 3 komutan ile 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.