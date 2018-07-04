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Hava harekatlarıyla silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hava harekatlarıyla silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hava harekatı
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