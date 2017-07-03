Hava harekatından kaçan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalındaki hava harekatından kaçan 2 terörist Şırnak'ta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dün Mardin kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik yaptığı hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bu hava harekatından kaçan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise keşif ve gözetleme vasıtalarınca Şırnak'ın İdil kırsalında tespit edildi.

Teröristler, operasyonla etkisiz hale getirildi.