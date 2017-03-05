Hava durumu (05.03.2017)

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda, gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu
KIRKLARELI °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif olmak üzere buzlan ve don olayı ile birlikte, gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARAMAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah saatlerinde bölge genelinde, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
ORDU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 13°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusund sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu