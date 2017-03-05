Hava durumu (05.03.2017)

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda, gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu

KIRKLARELI °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif olmak üzere buzlan ve don olayı ile birlikte, gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARAMAN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah saatlerinde bölge genelinde, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

ORDU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusund sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu