  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Hava destekli terör operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli terör operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Hava destekli terör operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Vali Doğan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde yer alan Sesveren Vadisi'nde sabah saatlerinde bir grup terörist tespit edildiğini söyledi.

Bu tespit üzerine operasyon başlatıldığını belirten Doğan, bu bilgileri aktardı:

"Çemçe Sesveren Vadisi'nde 7 kişilik terörist gruba yönelik saat 06.30'da yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Diğer 2 terörist yaralandı."

Doğan, yaralanan 2 teröristin kaçtığını anlatarak, operasyonun devamında kaçan bu 2 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini aktardı.

Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde 4 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. AA

Etiketler: terör operasyonu, Kars
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