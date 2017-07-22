'Hataylıların kararı Cumhuriyetimizin itibarını yükseltti'

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Hataylıların, 78 yıl önce kendi hür iradeleriyle ana vatanla bütünleşme ve kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirme kararı, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen Cumhuriyetimizin, uluslararası alandaki itibarını yükseltmiştir." ifadesini kullandı.

Bağımsız Hatay Parlamentosu'nun kardeşliği, milli birliği ve bütünlüğü güçlendiren, Türkiye'nin barışçı ve yapıcı kimliğini ön plana çıkaran bu kararının, siyasi ve diplomatik alanda elde edilen en önemli başarılardan biri olarak tarihteki yerini aldığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Farklı dinlerin, anlayışların ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı güzide bir

şehrimiz olan Hatay, köklü medeniyetimizin önde gelen merkezlerinden biridir. Hatay'ın ana vatanla kucaklaşmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."