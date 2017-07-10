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Hatay'ın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki kırsal alana top mermisi düştü.

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Hatayın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki kırsal alana top mermisi düştü.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu'nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.

Etiketler: hatay, top mermisi, Topraktutan Hudut Karakolu
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