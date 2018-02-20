Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi düştü

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı.
Saldırı sonrası top mermilerinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden, teröristler tarafından atılan 3 top mermisi Hatay'a düştü.
Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı.
Saldırı sonrası top mermilerinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.
Kaynak: AA
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